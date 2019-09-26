Эксперт шоу "Топ-модель по-украински" рассказала о недавней операции

Известный украинский фэшн-фотограф и эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк откровенно рассказала фанам о проблемах со зрением. Звезда решилась на операцию, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

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Как написала Плакидюк, она сделала лазерную коррекцию зрения 18 сентября. Сейчас фотограф проходит период реабилитации и ходит только солнцезащитных очках. Знаменитость детально рассказала, что чувствовала во время операции и после нее.

“18-го вересня, рівно о 15:25 мене прооперували. Операція займала хвилин 7 на обидва ока. Моторошно, страшно, неприємно.. я, наприклад, знаю тепер яке на запах підсмажене око. Ранок після операції запам‘ятаю назавжди: я написала своїй Наті: “Наташа! ОБЛАКА ТАКИЕ ШЕРШАВЫЕ!!! ПОЧЕМУ МНЕ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ?“ Знаю, що Натка тоді ледь не розплакалась) Я ще на лікарняному і геть нічого не бачу зблизу, пишу цей текст навмання, бо пальці самі знають, де яка літера. Але у Харків я їхала як песик на машині, що жадібно роздивляється світ у вікно! З кожним днем ця подорож стає все більш цікавою, а рішення розширити свої можливості і межі - хай попри страх та ризик - правильним та вчасним“, - написала Плакидюк.

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Кроме того, Соня рассказала, почему долго не могла решиться на лазерную коррекцию зрения. Фотограф призналась, что даже научилась различать людей по походке и парфюмам.

“Топовий фотограф, який майже нічого не бачить!! Уявляєте такий каламбур? Я вже давно звикла впізнавати знайомих за ходою та парфумами, а те, як я невпинно мружусь на екрані розібрали на меми. Я навчилась працювати, як зварщик вищої категорії : на звук і відчуття - три-чотири, три-чотири - ось вам афіша. Три-чотири, три-чотири - ось вам рекламна кампанія на всю Україну. Не буду кривити душею, дещицю моя підсліпкуватість мене й рятувала : я геть не боюся публічних виступів саме через те, що ніколи не бачила очі навіть передніх рядків,- що там казати про кривий усміх з галерки:) Але настав час наважитись жити без меж! Я страшенно боялася залишитись без зору взагалі, не могла знайти час на відновлення після операції, ніколи не могла посунути чи відмінити важливі зйомки і раз у раз відкладала день свого прозріння“, - поделилась фотограф.