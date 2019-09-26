Эксперт шоу "Топ-модель по-украински" рассказала о недавней операции
Известный украинский фэшн-фотограф и эксперт шоу “Топ-модель по-украински“ Соня Плакидюк откровенно рассказала фанам о проблемах со зрением. Звезда решилась на операцию, о чем сообщила на своей странице в Instagram.
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Как написала Плакидюк, она сделала лазерную коррекцию зрения 18 сентября. Сейчас фотограф проходит период реабилитации и ходит только солнцезащитных очках. Знаменитость детально рассказала, что чувствовала во время операции и после нее.
“18-го вересня, рівно о 15:25 мене прооперували. Операція займала хвилин 7 на обидва ока. Моторошно, страшно, неприємно.. я, наприклад, знаю тепер яке на запах підсмажене око. Ранок після операції запам‘ятаю назавжди: я написала своїй Наті: “Наташа! ОБЛАКА ТАКИЕ ШЕРШАВЫЕ!!! ПОЧЕМУ МНЕ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ?“ Знаю, що Натка тоді ледь не розплакалась) Я ще на лікарняному і геть нічого не бачу зблизу, пишу цей текст навмання, бо пальці самі знають, де яка літера. Але у Харків я їхала як песик на машині, що жадібно роздивляється світ у вікно! З кожним днем ця подорож стає все більш цікавою, а рішення розширити свої можливості і межі - хай попри страх та ризик - правильним та вчасним“, - написала Плакидюк.
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Кроме того, Соня рассказала, почему долго не могла решиться на лазерную коррекцию зрения. Фотограф призналась, что даже научилась различать людей по походке и парфюмам.
“Топовий фотограф, який майже нічого не бачить!! Уявляєте такий каламбур? Я вже давно звикла впізнавати знайомих за ходою та парфумами, а те, як я невпинно мружусь на екрані розібрали на меми. Я навчилась працювати, як зварщик вищої категорії : на звук і відчуття - три-чотири, три-чотири - ось вам афіша. Три-чотири, три-чотири - ось вам рекламна кампанія на всю Україну. Не буду кривити душею, дещицю моя підсліпкуватість мене й рятувала : я геть не боюся публічних виступів саме через те, що ніколи не бачила очі навіть передніх рядків,- що там казати про кривий усміх з галерки:) Але настав час наважитись жити без меж! Я страшенно боялася залишитись без зору взагалі, не могла знайти час на відновлення після операції, ніколи не могла посунути чи відмінити важливі зйомки і раз у раз відкладала день свого прозріння“, - поделилась фотограф.
💭Вже 7й день я хожу виключно в чомусь сонцезахисному, адже в моєму житті сталася велика подія: я зробила лазерну корекцію зору! ⠀ Приблизно сто років вагань та два мільйони запитань «а чому ви постійно в окулярах і мружитесь?» і ось я, стерильна як соска немовляти, лежу у лікаря на кушетці, серце шалено калатає, а мозок у паніці наспівує відомий рекламний слоган #аджеяцьоговарта поки я стискаю рученяту медсестри ⠀ Топовий фотограф, який майже нічого не бачить!! Уявляєте такий каламбур? Я вже давно звикла впізнавати знайомих за ходою та парфумами, а те, як я невпинно мружусь на екрані розібрали на меми. Я навчилась працювати, як зварщик вищої категорії : на звук і відчуття — три-чотири, три-чотири — ось вам афіша. Три-чотири, три-чотири — ось вам рекламна кампанія на всю Україну. ⠀ Не буду кривити душею, дещицю моя підсліпкуватість мене й рятувала : я геть не боюся публічних виступів саме через те, що ніколи не бачила очі навіть передніх рядків,— що там казати про кривий усміх з галерки:) ⠀ Але настав час наважитись жити без меж! Я страшенно боялася залишитись без зору взагалі, не могла знайти час на відновлення після операції, ніколи не могла посунути чи відмінити важливі зйомки і раз у раз відкладала день свого прозріння. ⠀ 18го вересня, рівно о 15:25 мене прооперували. Операція займала хвилин 7 на обидва ока. Моторошно, страшно, неприємно.. я, наприклад, знаю тепер яке на запах підсмажене око👀 ⠀ Ранок після операції запам‘ятаю назавжди: я написала своїй Наті: « Наташа! ОБЛАКА ТАКИЕ ШЕРШАВЫЕ!!! ПОЧЕМУ МНЕ НИКТО НЕ ГОВОРИЛ?» Знаю, що Натка тоді ледь не розплакалась) ⠀ Я ще на лікарняному і геть нічого не бачу зблизу, пишу цей текст навмання, бо пальці самі знають, де яка літера. Але у Харків я їхала як песик на машині, що жадібно роздивляється світ у вікно!З кожним днем ця подорож стає все більш цікавою, а рішення розширити свої можливості і межі — хай попри страх та ризик — правильним та вчасним. ⠀ А тепер я дуже хочу почути ваші історії у ПОСТАХ, під егідою #жоднихмеж та #аджеяцьоговарта_яксоня і подарувати за щирі історії такий набір від L’Oreal Paris як у мене (гортай карусель) #sponsored @lorealmakeup #lorealparisukraine #allianceperfect #жоднихмеж
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