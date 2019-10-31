"Шикарная женщина": Жена Остапчука показала, как проводит Хэллоуин
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Супруга телеведущего Владимира Остапчука, который недавно шокировал публику новостью о намерении развестись, показала, как проводить Хэллоуин. Елена Войченко сходила в гости к своей подруге, которая записывает кулинарный влог “Кухня для своих“. На камеру Елена, одетая в стилистике праздника, рассказала, как приготовить к Хэллоуину сосиски в тесте в виде мумий.
Сегодня Хелловин🎃). Все привыкли к переодеваниям, паутине и зомби в подъезде (хотя в некоторых подъездах их можно встретить не только сегодня 🤪), беззубым тыквенным фонарям с горящими глазами и играм с малышами. Но мы с подругами идем дальше и готовим тематические закуски и вкусности. Некоторые из них можно увидеть на YouTube канале волшебной @svoi_lydi_ “Кухня для своих“. Надеюсь, Вам будет интересно, а потом вкусно) - написала Елена.
В конце видео приятельница Елены пошутила, что девушка совершенно нетипичный педагог - и с ней необычайно приятно общаться.
Сьогодні Хелловін🎃). Усі звикли до переодягань, павутини і зомбі у під’їзді (хоч у деяких під’їздах їх можна зустріти не тільки сьогодні 🤪), беззубих гарбузових ліхтарів з палаючими очима й ігор з малечею. Але ми з подругами ідемо далі та готуємо тематичні закуски і смаколики. Декілька з них можна побачити на YouTube каналі чарівної @svoi_lydi_ «Кухня для своих». Посилання у шапці профілю 👆). Сподіваюся, Вам буде цікаво, а потім смачно). #halloweenfun #new_olena #llife #cookinEnglishclub #cookingwithfriends #my_kinda_girls)
Подписчики Войченко написали, что Елена очень сильная и красивая женщина и назвали ее “шикарной“.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук прокомментировал развод.
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