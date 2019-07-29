Ведущий дал интервью Маше Ефросининой, в котором отметил, что несколько браков - это нормально.

"Я не верю в вечную любовь": Владимир Остапчук высказался о браке и отношениях instagram.com/vova_ostapchuk

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На днях стало известно, что популярный телеведущий, пародист, участник проекта “Танцы со звездами“ Владимир Остапчук разводится с женой Еленой, с которой прожил в браке 12 лет. Незадолго до официального подтверждения будущего развода, Остапчук дал интервью популярной телеведущей, блогеру Маше Ефросининой. Видео “Экзамена“ появилось на YouTube-канале программы.

Выкладывая видео, Ефросинина отметила, что задавая вопросы Владимиру, еще не была в курсе их с Еленой решения развестись - и теперь ответы Остапчука на вопросы, касающиеся его брака, приобрели для интервьюера несколько иной смысл. Среди прочего, Владимир отметил, что не верит в “любовь до гроба“ и спокойно относится к практике вступать во второй брак.

Я не верю в вечную любовь. Не думаю, что могут быть только одни отношения. Знаю только одно - жизнь - невероятно сложная вещь. Поэтому я всегда думаю - либо бы прочными ни были отношения, они могут когда-нибудь разрушиться, - сказал телеведущий.

Также Остапчук рассказал о своем самом большом страхе в жизни - он отметил, что способен пережить потерю работы, славы, денег и даже отношений, но не представляет жизни без своих детей.

Самый большой страх в моей жизни - потерять детей. Этого я действительно боюсь. Ведь я их так люблю! Когда мне приснился сон, что моя Эмилия заболела. В тот момент я подумал о наихудшие последствия и проснулся со слезами на глазах. Я плакал во сне. Когда расходится пара - это совсем другое. А когда ты приводишь детей в эту жизнь, терять их - самая большая боль, - сказал Остапчук.

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Напомним, что у Владимира и Елены есть дочь Эмилия и сын Эван-Александр, который родился в 2018 в Канаде. На днях Елена опубликовала в Инстаграм трогательный пост, в котором отметила, что новые обстоятельства застали ее врасплох, но она чувствует в себе силы со всем справиться ради сына и дочери. Также она попросила подписчиков голосовать за Владимира Остапчука в “Танцах со звездами“ - поскольку его победа порадует их детей и даст им лишний повод гордиться отцом.

Ранее мы писали, что стали известны первые подробности развода Владимира Остапчука.

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