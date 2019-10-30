Ники Минаж впервые показала обручальное кольцо за 1,1 миллион долларов

Певица Ники Минаж вместе с мужем снялась в фотосессии к Хэллоуину и засветила обручальное кольцо.

В понедельник, 21 октября, известная американская рэперша Ники Минаж вышла замуж за Кеннета Петти. А спустя 10 дней артистка и ее новоиспеченный муж порадовали поклонников тематической фотосессией к Хэллоуину, во время которой звезда впервые показала свое обручальное кольцо.

Читай также: Натали Портман поделилась идеями костюма на Хэллоуин

На своей странице в Instagram Минаж опубликовала несколько ярких кадров, где она позирует в белом платье с корсетом и шифоновой юбкой, черных ботфортах и кожаной куртке. На груди звезды можно увидеть изображение сердца, а на лице - яркий макияж. Кеннет Петти выбрал для фотосессии джинсовый комбинезон, полосатый свитер, красные кеды и кепку красного цвета. На его лице грим в виде красной крови.

На одном из фото Петти преподносит возлюбленной отрезанный палец, на котором можно увидеть огромное обручальное кольцо. На другом фото Ники позирует уже в этом украшении. А позже рэперша опубликовала ролик, на котором продемонстрировала кольцо крупным планом.

Отметим, что обручальное кольцо Ники Минаж с бриллиантом в 17 карат было сделано брендом Rafaello & Co и обошлось мужу певицы в 1,1 миллион долларов (приблизительно 27 миллионов гривен).

Напомним, ранее Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram