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Натали Портман поделилась идеями костюма на Хэллоуин

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Актриса предлагает свои культовые образы из кино.
Натали Портман поделилась идеями костюма на Хэллоуин
Натали Портман поделилась идеями костюма на Хэллоуин
ivona.bigmir.net

Известная актриса Натали Портман, поделившаяся забавным детским фото, решила вдохновить поклонников на создание костюмов для празднования Хэллоуина. В своем Instagram звезда разместила фотографии из фильмов, в которых сыграла главные роли.

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Натали Портман предлагает фанам примерить на себя образы Черного лебедя из одноименного фильма, Матильды (“Леон“) и Падме Амидалу (“Звездные войны“).

Мои любимые образы для хэллоуинского вдохновения, - написала Портман в публикации.

А какой наряд выбрала бы ты?

А недавно Ким Кардашьян взорвала Сеть снимком в странном образе.

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Теги: Натали Портман, актриса, Хэллоуин
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