Натали Портман поделилась идеями костюма на Хэллоуин
Известная актриса Натали Портман, поделившаяся забавным детским фото, решила вдохновить поклонников на создание костюмов для празднования Хэллоуина. В своем Instagram звезда разместила фотографии из фильмов, в которых сыграла главные роли.
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Натали Портман предлагает фанам примерить на себя образы Черного лебедя из одноименного фильма, Матильды (“Леон“) и Падме Амидалу (“Звездные войны“).
Мои любимые образы для хэллоуинского вдохновения, - написала Портман в публикации.
А какой наряд выбрала бы ты?
А недавно Ким Кардашьян взорвала Сеть снимком в странном образе.
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