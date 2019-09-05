Ники Минаж уходит со сцены ради семьи
Популярная рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, объявила о завершении музыкальной карьеры. Об этом 36-летняя артистка сообщила в своем аккаунте в Twitter в четверг, 5 сентября.
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Американская артистка тринидадского происхожения заявила, что решила уйти со сцены ради семейной жизни. Минаж написала, что ее недоброжелателям понравиться такое решение.
“Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны“, - написала исполнительница.
Кроме того, Никки обратилась к своим поклонникам с просьбой поддержать ее выбор.
“Обращаясь к фанатам - поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь“ – написала Никки Минаж.
I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019
Напомним, ранее Ники Минаж “порвала“ Сеть откровенным фото со своим парнем.
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