Ники Минаж уходит со сцены ради семьи

Популярная рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, объявила о завершении музыкальной карьеры. Об этом 36-летняя артистка сообщила в своем аккаунте в Twitter в четверг, 5 сентября.

Американская артистка тринидадского происхожения заявила, что решила уйти со сцены ради семейной жизни. Минаж написала, что ее недоброжелателям понравиться такое решение.

Кроме того, Никки обратилась к своим поклонникам с просьбой поддержать ее выбор.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄