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Ники Минаж уходит со сцены ради семьи

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Певица Ники Минаж решила покинуть сцену, чтобы больше времени проводить с семьей.
Ники Минаж уходит со сцены ради семьи
Ники Минаж уходит со сцены ради семьи
instagram.com/nickiminaj

Популярная рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, объявила о завершении музыкальной карьеры. Об этом 36-летняя артистка сообщила в своем аккаунте в Twitter в четверг, 5 сентября.

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Американская артистка тринидадского происхожения заявила, что решила уйти со сцены ради семейной жизни. Минаж написала, что ее недоброжелателям понравиться такое решение.

“Я решила уйти и посвятить себя семье. Знаю, что вы, ребята, будете довольны“, - написала исполнительница.

Кроме того, Никки обратилась к своим поклонникам с просьбой поддержать ее выбор.

“Обращаясь к фанатам - поддерживайте меня, делайте это вплоть до моей смерти. Буду любить вас всю жизнь“ – написала Никки Минаж.

Напомним, ранее Ники Минаж “порвала“ Сеть откровенным фото со своим парнем.

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Теги: Ники Минаж
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Источник: Ivonа bigmir)net

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