Певица Ники Минаж и и бывший уголовник Кеннет Петти поженились

Рэперка Ники Минаж вышла замуж за своего бойфренда, рэпера Кеннета Петти.

Популярная рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, сообщила поклонникам о переменах в личной жизни. Звезда вышла замуж за своего бойфренда Кеннета Петти.

Читай также: Вот это формы!: Ники Минаж “порвала“ Сеть откровенным фото со своим парнем

О свадьбе Минаж рассказала на своей странице в Instagram. Американская артистка тринидадского происхожения опубликовала ролик, на котором можно увидеть кружки с надписями “Мистер“ и “Миссис“ и бейсболками с текстовым принтом “Невеста“ и “Жених“.

В описании к видео 36-летняя Минаж написала свое полное настоящее имя и добавила к нему фамилию 41-летнего возлюбленного. Также певица указала дату свадьбы - 21 октября. Других подробностей торжества Ники Минаж пока не сообщает.

Читай также: Монашки станцевали под зажигательный трек Ники Минаж

Отметим, что новоиспеченный муж Минаж, Кеннет Петти является бывшим уголовником. В 1995 году он был приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку изнасилования 16-летней девушки. Еще семь лет Петти отсидел за убийство.

Напомним, ранее Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.