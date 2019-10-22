Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Певица Ники Минаж и и бывший уголовник Кеннет Петти поженились

Комментариев: 0
Рэперка Ники Минаж вышла замуж за своего бойфренда, рэпера Кеннета Петти.
Певица Ники Минаж и и бывший уголовник Кеннет Петти поженились
Певица Ники Минаж и и бывший уголовник Кеннет Петти поженились
instagram.com/nickiminaj

Популярная рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, сообщила поклонникам о переменах в личной жизни. Звезда вышла замуж за своего бойфренда Кеннета Петти.

Читай также: Вот это формы!: Ники Минаж “порвала“ Сеть откровенным фото со своим парнем

О свадьбе Минаж рассказала на своей странице в Instagram. Американская артистка тринидадского происхожения опубликовала ролик, на котором можно увидеть кружки с надписями “Мистер“ и “Миссис“ и бейсболками с текстовым принтом “Невеста“ и “Жених“. 

В описании к видео 36-летняя Минаж написала свое полное настоящее имя и добавила к нему фамилию 41-летнего возлюбленного. Также певица указала дату свадьбы - 21 октября. Других подробностей торжества Ники Минаж пока не сообщает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

👰🏽🤵🏽😢🙏🏽🎀 Onika Tanya Maraj-Petty 10•21•19

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

Читай также: Монашки станцевали под зажигательный трек Ники Минаж

Отметим, что новоиспеченный муж Минаж, Кеннет Петти является бывшим уголовником. В 1995 году он был приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку изнасилования 16-летней девушки. Еще семь лет Петти отсидел за убийство.

Напомним, ранее Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram

Поделись:
Теги: Ники Минаж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь