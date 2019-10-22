Певица Ники Минаж и и бывший уголовник Кеннет Петти поженились
Популярная рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж, настоящее имя которой Оника Таня Мараж, сообщила поклонникам о переменах в личной жизни. Звезда вышла замуж за своего бойфренда Кеннета Петти.
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О свадьбе Минаж рассказала на своей странице в Instagram. Американская артистка тринидадского происхожения опубликовала ролик, на котором можно увидеть кружки с надписями “Мистер“ и “Миссис“ и бейсболками с текстовым принтом “Невеста“ и “Жених“.
В описании к видео 36-летняя Минаж написала свое полное настоящее имя и добавила к нему фамилию 41-летнего возлюбленного. Также певица указала дату свадьбы - 21 октября. Других подробностей торжества Ники Минаж пока не сообщает.
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Отметим, что новоиспеченный муж Минаж, Кеннет Петти является бывшим уголовником. В 1995 году он был приговорен к четырем годам тюрьмы за попытку изнасилования 16-летней девушки. Еще семь лет Петти отсидел за убийство.
Напомним, ранее Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.
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