Модель и актриса Сьюки Вотергаус недовольна тем, что ее бойфренд будет играть в одном фильме с экс-возлюбленной.

Девушка Паттинсона серьезно приревновала его к Зои Кравиц - СМИ instagram.com/official_robertpattinson

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На днях стало известно, что роль Женщины-кошки в новой картине о супергерое Бэтмене киностудии Warner Bros. досталась дочери музыканта Ленни Кравица и падчерице актера Джейсона Момоа - 30-летней Зои Кравиц. Главную роль в фильме сыграет британский актер, наиболее известный по вампирской саге “Сумерки“, 33-летний Роберт Паттинсон, который, кстати, некогда встречался с Зои.

Судя по всему, таким “воссоединением“ недовольна девушка Паттинсона - 27-летняя модель и актриса Сьюки Вотергаус. Как пишет люкс.fm., ссылаясь на иностранные СМИ, инсайдер из окружения Роберта сообщил, что Сьюки очень обеспокоена будущими съемками, а знакомые Роберта подозревают, что именно он предложил кандидатуру Зои на роль своей “возлюбленной“ в фильме.

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По словам инсайдера, нынешняя девушка Паттинсона планирует “проверять“ парня во время съемок.

Она знает, что у них был недолгий роман несколько лет назад, и это разрушает его уверенность в собственных отношениях с Робертом. Сьюки планирует приходить к нему на съемочную площадку, если они все еще будут вместе до тех пор, - заявил аноним.

Инсайдер добавил, что Паттинсон уверяет Сьюки в том, что Зои давно счастлива в браке с актером Карлом Глусманом, но модель все равно безбожно ревнует.

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