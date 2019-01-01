Звезды "Женского квартала" рассказали мистически истории - к предстоящему Хэллоуину.

Анастасия Оруджова пользуется счастливыми духами, а Алина Гордиенко встретила дома привидение Пресс-служба

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Уже завтра, 31 октября весь мир отмечает праздник Хэллоуин. Накануне мы попросили актрис "Женского Квартала" рассказать, как они относятся к мистике, и случались ли с ними ситуации, которые нельзя объяснить логически.

Анастасия Оруджова:

В мистику верю, но, что еще хуже, я подвержена влиянию различных примет. У меня даже есть счастливые духи... А еще есть аромат, который, наоборот, приносит неудачу. Им я никогда не пользуюсь на съемках (улыбается). Как абсолютно здравомыслящий человек, я понимаю, что это психология, а не магическая туалетная вода, но все равно редко ею использую. Что касается мистических историй, я - любитель пособирать их, чтобы потом «попугаться и поойкать». Из личного опыта могу рассказать, что одному моему близкому человеку снились вещие сны о «Лиге смеха»! Причем со 100% попаданием! Поэтому я иногда знала, пройдет наша команда или нет. Но чаще всего просила мне не говорить. А вообще на самом деле достаточно есть подобных ситуаций, объяснения которым найти не могу. К следующему Хэллоуину выпущу книгу рассказов (смеется).

Пресс-служба

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Алина Гордиенко:

В основном я верю в приметы, особенно денежные. Например, если на пол упала мелочь, ее нужно обязательно поднять, чтобы денежка на меня не обиделась и не перестала водиться. А еще, когда я получаю зарплату, я символично похлопываю себя купюрами, чтобы они всегда были в наличии. А вот по поводу страшных историй в стиле Хэллоуина у меня была одна, которая произошла не так давно дома. В тот день моя подруга и коллега по «Женскому Кварталу» Настя Оруджова осталась у меня в гостях. И вот посреди ночи я неожиданно слышу ее крик и очень странные звуки, доносящиеся из другой комнаты. Мне показалось, что Настю кто-то пытается задушить, а она изо всех сил борется. Я сразу побежала к ней. В итоге, когда я разбудила Настю, она рассказала, что кроме меня, видела рядом еще одного человека - мужчину одетого во все черное. Поверьте, в тот момент нам стало очень страшно. А на следующий день я не могла вообще дома находиться. Мне казалось, что в моей квартире завелось привидение.

Пресс-служба

Напомним, ближайшая съемка-концерт «Женского Квартала» пройдет в Киеве 22 ноября в МЦКИ "Октябрьский".

Ранее мы писали, что приготовить на Хэллоуин.

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