Звезда добавила фото с Джейсоном Момоа и Китом Харингтоном.

"Мать драконов" Эмилия Кларк засветилась в объятиях двоих "сериальных" мужей Ivona

Читай также: В Киеве состоится премьера фильма “Кошмарный директор или школа №5“ с Астафьевой

Недавно британская актриса Эмилия Кларк, которая наиболее известна по роли “Матери драконов“ Дейенерис Таргариен в культовом сериале “Игра престолов“ отметила свой 33 День рождения. Кроме компании родных и близких звезда устроила праздничную встречу с экс-коллегами по сериалу. Так, в Инстаграм Кларк появилось фото, на котором она позирует с двумя своими “сериальными“ мужьями - актерами Джейсоном Мамоа, который играл её первого возлюбленного Кхала Дрого, и Китом Харингтоном, который сыграл Короля Севера и второго возлюбленного по сериалу Джона Сноу. Все трое звезд на фото улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Напомним, что день рождения актрисы был 23 октября - и она уже выкладывала яркие кадры с празднования в Инстаграм. На одном видео звезда выскакивает из-за стола, уставленного панкейками со свечами, с бутылкой шампанского в руках.

Читай также: Британская роза или Мать драконов: ТОП-10 самых красивых луков Эмилии Кларк

Новое же фото фанаты “Игры престолов“ - особо отметили, назвав “легендарным“. Похоже, звезды сильно сдружились за время съемок в сериале, который выдержал 8 сезонов, - и продолжают праздновать важные события вместе.

Читай также: День рождения Эмилии Кларк: ТОП-5 лучших ролей актрисы

В комментариях поклонники опубликовали множество шуток. Так, обратив внимание на несколько растерянное выражение лица Харингтона на фото - фолловеры пошутили, что “Джон Сноу“ смущен появлением экс-супруга Дейенерис.

Ранее мы писали, что Эмилия Кларк пришла на вручение престижной премии в очень откровенном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.