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Муж Ким Кардашьян заставил холостых подчиненных отказаться от секса

Комментариев: 3
Известный рэпер работал над альбомом на религиозную тематику - и на это время призвал команду "не осквернять" треки.

Муж Ким Кардашьян заставил холостых подчиненных отказаться от секса
Муж Ким Кардашьян заставил холостых подчиненных отказаться от секса
Ivona

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Американский рэпар, супруг светской львицы Ким Кардашьян - 42-летний Канье Уэст настолько увлекся религией, что запретил своим подчиненным на время заниматься сексом. Об этом пишет пишет WomanEL.

Недавно артист, который попал в список самых высокооплачиваемых рэперов, записал "христианский" альбом под названием Jesus Is King ("Иисус — король"), а в недавнем интервью отметил, что во время его записи всей команде пришлось пойти на определенные жертвы. 

Так, цитируя артиста, издание отмечает, что во время работы над альбомом, дабы "не осквернить" треки, посвященные вере в Бога, рэпер запретил сотрудникам участвовать параллельно в "мирских" проектах, а также заниматься сексом без брачных обетов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Kanye West (@yeezyscloset)

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В этом же интервью Канье честно признался, что раньше сам был "сексоголиком" -  со слов рэпера, после смерти матери у него развилась психологическая зависимость от секса:

Некоторые люди утоляют горе наркотиками, а я – постелью, - процитировали Уэста.

Отмечается, что в браке с Ким Кардашьян Канье исправился - открыл собственную христианскую церковь и активно проповедует.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в белье собственной коллекции.

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Теги: Канье Уест, Ким Каддашян, вера, религия, отказ от секса
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.10.2019, 19:27
Оценка:  0
гость
дурачёк этот нигер. в голове у него каша. и идеи бредовые.
гость  (аноним)  29.10.2019, 19:05
Оценка:  0
гость
А на счёт "психологической травмы" после смерти матери, что-то меня терзают смутные сомненья. Видать его мамаша спала с ним. Кстати, у негров это считается нормой. Спать с родственниками. Ужас.
гость  (аноним)  29.10.2019, 19:01
Оценка:  0
гость
Меньше бы он наркоты употрeблял, тогда и жизнь бы наладилась в душе. А так?! Сколько не делай, всё в пропасть будет.
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