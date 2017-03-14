Известный рэпер работал над альбомом на религиозную тематику - и на это время призвал команду "не осквернять" треки.

Муж Ким Кардашьян заставил холостых подчиненных отказаться от секса Ivona

Читай также: "Кохаю": Джамала записала романтический трек с рэпером Jah Khalib - видео

Американский рэпар, супруг светской львицы Ким Кардашьян - 42-летний Канье Уэст настолько увлекся религией, что запретил своим подчиненным на время заниматься сексом. Об этом пишет пишет WomanEL.

Недавно артист, который попал в список самых высокооплачиваемых рэперов, записал "христианский" альбом под названием Jesus Is King ("Иисус — король"), а в недавнем интервью отметил, что во время его записи всей команде пришлось пойти на определенные жертвы.

Так, цитируя артиста, издание отмечает, что во время работы над альбомом, дабы "не осквернить" треки, посвященные вере в Бога, рэпер запретил сотрудникам участвовать параллельно в "мирских" проектах, а также заниматься сексом без брачных обетов.

Читай также: Подарок за миллион: Ким Кардашьян призналась, что подготовил муж на ее 39-летие

В этом же интервью Канье честно признался, что раньше сам был "сексоголиком" - со слов рэпера, после смерти матери у него развилась психологическая зависимость от секса:

Некоторые люди утоляют горе наркотиками, а я – постелью, - процитировали Уэста.

Отмечается, что в браке с Ким Кардашьян Канье исправился - открыл собственную христианскую церковь и активно проповедует.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян позировала в белье собственной коллекции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.