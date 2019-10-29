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"Кохаю": Джамала записала романтический трек с рэпером Jah Khalib - видео

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Джамала и Jah Khalib презентовали совместную двуязычную композицию "Кохаю".
"Кохаю": Джамала записала романтический трек с рэпером Jah Khalib - видео
"Кохаю": Джамала записала романтический трек с рэпером Jah Khalib - видео
instagram.com/jahkhalib

Популярная украинская певица, победительница песенного конкурса “Евровидение-2016“ Джамала удивила поклонников неожиданной музыкальной коллаборацией с казахстанским русскоязычным рэпером и продюссером Jah Khalib. Артисты выпустили совместный трек под названием “Кохаю.

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Премьера лирик-видео на композицию состоялась во вторник, 29 октября, на ютуб-канале Jah Khalib. Отметим, что вместе с хитом “Кохаю“ певец презентовал новый альбом “Выход в свет“.

Песню “Кохаю“ написала Джамала еще когда была беременна. С казахстанским рэпером она познакомилась на его концерте в Киеве, после чего отправила ему текст песни и предложила вместе ее записать.

“Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти всё на своем пути. Обнимаю“, - прокомментировала новый хит Джамала в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что певица Джамала заявила, что готова во второй раз стать мамой.

 

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Теги: Джамала, Jah Khalib
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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