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Forbes назвал ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов

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Узнайте, кто возглавил список самых высокооплачиваемых рэперов по версии журнала Forbes.
Forbes назвал ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов
Forbes назвал ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов
instagram.com/kanyewestt_official

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов в мире. в мире. Об этом сообщается на официальной странице издания.

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Впервые в своей карьере рейтинг возглавил американский рэпер Канье Уэст. Он заработал за год 150 млн долларов.

На второй позиции рейтинга оказался прошлогодний победитель Jay-Z. Музыкант заработал 81 млн долларов. Третье место занял канадский рэпер Дрейк. Ее гонорары за год составили 75 млн долларов.

ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов 2019 года:

  1. Канье Уэст -150 млн долларов
  2. Jay-Z - 81 млн долларов
  3. Дрейк - 75 млн долларов
  4. Дидди - 70 млн долларов
  5. Трэвис Скотт - 58 млн долларов
  6. Эминем - 50 млн долларов
  7. DJ Khaled - 40 млн долларов
  8. Кендрик Ламар - 38,5 млн долларов
  9. Migos - 36 млн долларов
  10. Дональд Гловер он же Childish Gambino - 35 млн долларов
  11. J. Cole - 31 млн долларов
  12. Ники Минаж - 29 млн долларов
  13. Карди Б - 28 млн долларов
  14. Swizz Beatz - 23 млн долларов
  15. Meek Mill - 21 млн долларов
  16. Birdman - 20 млн долларов
  17. Future - 19.5 млн долларов
  18. Nas - 19 млн долларов
  19. Wiz Khalifa - 18.5 млн долларов
  20. Pitbull - 18 млн долларов

Напомним, ранее была названа самая успешно гастролирующая группа в мире

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Теги: Forbes, самые высокооплачиваемые рэперы, рейтинг, Канье Уэст, Jay Z, Дрейк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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