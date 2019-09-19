Forbes назвал ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов

Узнайте, кто возглавил список самых высокооплачиваемых рэперов по версии журнала Forbes.

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов в мире. в мире. Об этом сообщается на официальной странице издания.

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Впервые в своей карьере рейтинг возглавил американский рэпер Канье Уэст. Он заработал за год 150 млн долларов.

На второй позиции рейтинга оказался прошлогодний победитель Jay-Z. Музыкант заработал 81 млн долларов. Третье место занял канадский рэпер Дрейк. Ее гонорары за год составили 75 млн долларов.

ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов 2019 года:

Канье Уэст -150 млн долларов Jay-Z - 81 млн долларов Дрейк - 75 млн долларов Дидди - 70 млн долларов Трэвис Скотт - 58 млн долларов Эминем - 50 млн долларов DJ Khaled - 40 млн долларов Кендрик Ламар - 38,5 млн долларов Migos - 36 млн долларов Дональд Гловер он же Childish Gambino - 35 млн долларов J. Cole - 31 млн долларов Ники Минаж - 29 млн долларов Карди Б - 28 млн долларов Swizz Beatz - 23 млн долларов Meek Mill - 21 млн долларов Birdman - 20 млн долларов Future - 19.5 млн долларов Nas - 19 млн долларов Wiz Khalifa - 18.5 млн долларов Pitbull - 18 млн долларов

Напомним, ранее была названа самая успешно гастролирующая группа в мире.

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