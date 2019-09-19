Forbes назвал ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов
Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых рэперов в мире. в мире. Об этом сообщается на официальной странице издания.
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Впервые в своей карьере рейтинг возглавил американский рэпер Канье Уэст. Он заработал за год 150 млн долларов.
На второй позиции рейтинга оказался прошлогодний победитель Jay-Z. Музыкант заработал 81 млн долларов. Третье место занял канадский рэпер Дрейк. Ее гонорары за год составили 75 млн долларов.
ТОП-20 самых высокооплачиваемых рэперов 2019 года:
- Канье Уэст -150 млн долларов
- Jay-Z - 81 млн долларов
- Дрейк - 75 млн долларов
- Дидди - 70 млн долларов
- Трэвис Скотт - 58 млн долларов
- Эминем - 50 млн долларов
- DJ Khaled - 40 млн долларов
- Кендрик Ламар - 38,5 млн долларов
- Migos - 36 млн долларов
- Дональд Гловер он же Childish Gambino - 35 млн долларов
- J. Cole - 31 млн долларов
- Ники Минаж - 29 млн долларов
- Карди Б - 28 млн долларов
- Swizz Beatz - 23 млн долларов
- Meek Mill - 21 млн долларов
- Birdman - 20 млн долларов
- Future - 19.5 млн долларов
- Nas - 19 млн долларов
- Wiz Khalifa - 18.5 млн долларов
- Pitbull - 18 млн долларов
Напомним, ранее была названа самая успешно гастролирующая группа в мире.
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