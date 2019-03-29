Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Стало известно, кто возглавил список самых высокооплачиваемых певиц по версии журнала Forbes.

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Популярный американский финансово-экономический журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Эксперты издания выяснили, кто из всемирно известных исполнительниц получил самые большие гонорары с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года.

Так, самой высокооплачиваемой певицей стала американка Тейлор Свифт. Он заработала за год 185 млн долларов.

На втором месте в рейтинге оказалась американская исполнительница Бейонсе. Ее гонорары за год составили 81 млн долларов.

Третье место заняла американская и барбадосская певица Рианна, которая заработала за год 62 млн долларов.

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Лидер прошлогоднего рейтинга самых высокооплачиваемых певиц Кэти Перри опустилась на четвертую строчку. На этот раз звезда заработала 57, 5 млн долларов.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года:

Тейлор Свифт ($ 185 млн) Бейонсе ($ 81 млн) Рианна ($ 62 млн) Кэти Перри ($ 57,5 млн) Алиша Бет Мур (более известная как Pink) ($ 57 млн) Ариана Гранде ($ 48 млн) Дженнифер Лопес ($ 43 млн) Леди Гага ($ 39,5 млн) Селин Дион ($ 37,5 млн) Шакира ($ 35 млн)

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года.