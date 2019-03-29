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Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

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Стало известно, кто возглавил список самых высокооплачиваемых певиц по версии журнала Forbes.
Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
instagram.com/taylorswift

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Популярный американский финансово-экономический журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Эксперты издания выяснили, кто из всемирно известных исполнительниц получил самые большие гонорары с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года.

Так, самой высокооплачиваемой певицей стала американка Тейлор Свифт. Он заработала за год 185 млн долларов.

На втором месте в рейтинге оказалась американская исполнительница Бейонсе. Ее гонорары за год составили 81 млн долларов.

Третье место заняла американская и барбадосская певица Рианна, которая заработала за год 62 млн долларов.

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Лидер прошлогоднего рейтинга самых высокооплачиваемых певиц Кэти Перри опустилась на четвертую строчку. На этот раз звезда заработала 57, 5 млн долларов.

ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года:

  1. Тейлор Свифт ($ 185 млн)
  2. Бейонсе ($ 81 млн)
  3. Рианна ($ 62 млн)
  4. Кэти Перри ($ 57,5 млн)
  5. Алиша Бет Мур (более известная как Pink) ($ 57 млн)
  6. Ариана Гранде ($ 48 млн)
  7. Дженнифер Лопес ($ 43 млн)
  8. Леди Гага ($ 39,5 млн)
  9. Селин Дион ($ 37,5 млн)
  10. Шакира ($ 35 млн)

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года.

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Теги: Forbes, самые высокооплачиваемые певицы, Тейлор Свифт, Бейонсе, Рианна, Кэти Перри
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Источник: ivona.bigmir.net

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