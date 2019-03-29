Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
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Популярный американский финансово-экономический журнал Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц. Эксперты издания выяснили, кто из всемирно известных исполнительниц получил самые большие гонорары с 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года.
Так, самой высокооплачиваемой певицей стала американка Тейлор Свифт. Он заработала за год 185 млн долларов.
На втором месте в рейтинге оказалась американская исполнительница Бейонсе. Ее гонорары за год составили 81 млн долларов.
Третье место заняла американская и барбадосская певица Рианна, которая заработала за год 62 млн долларов.
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Лидер прошлогоднего рейтинга самых высокооплачиваемых певиц Кэти Перри опустилась на четвертую строчку. На этот раз звезда заработала 57, 5 млн долларов.
ТОП-10 самых высокооплачиваемых певиц 2019 года:
- Тейлор Свифт ($ 185 млн)
- Бейонсе ($ 81 млн)
- Рианна ($ 62 млн)
- Кэти Перри ($ 57,5 млн)
- Алиша Бет Мур (более известная как Pink) ($ 57 млн)
- Ариана Гранде ($ 48 млн)
- Дженнифер Лопес ($ 43 млн)
- Леди Гага ($ 39,5 млн)
- Селин Дион ($ 37,5 млн)
- Шакира ($ 35 млн)
Напомним, ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2019 года.
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