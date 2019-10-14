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Ким Кардашьян забросала Сеть снимками в белье собственного бренда

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Знаменитость продемонстрировала бельевые комплекты из хлопка, выставив фото в непринужденной обстановке.

Ким Кардашьян забросала Сеть снимками в белье собственного бренда
Ким Кардашьян забросала Сеть снимками в белье собственного бренда
ivona.bigmir.net

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Американская модель, участница реалити-шоу, бизнесвумен, а с недавних пор еще и дизайнер одежды, 38-летняя Ким Кардашьян забросала Сеть снимками в белье из новой коллекции собственного бренда. В Инстаграм Ким добавила кадры, которые не выглядят постановочными - звезда позирует в непринужденной обстановке в удобных хлопковых бельевых комплектах.

Я буквально ЖИВУ в этой коллекции хлопка @skims !!! Выберите размеры и цвета, которые по-прежнему доступны во многих наших стилях, - написала Ким.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Launching @skims cotton collection tomorrow skims.com

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Напомним, что, создавая коллекцию утягивающего белья, Кардашьян делала акцент на то, что в нем женщина с любыми параметрами будет чувствовать себя комфортно, выбрав нужную модель и подходящий цвет.

Белье от Ким представлено в размерах от XXS до 4X и девяти оттенках.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян удивила Сеть фото в необычных панталонах.

 

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Теги: Ким Карадашьян, белье, дизайнер
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Источник: ivona.bigmir.net

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