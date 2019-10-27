Дженнифер Энистон и Эллен Дедженерес поцеловались в губы в прямом эфире - фото

Актриса Дженнифер Энистон приняла участие в съемках вечернего шоу Эллен Дедженерес.

Популярная голливудская актриса, звезда культового сериала “Друзья“ Дженнифер Энистон впервые на публике поцеловалась с женщиной.

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Так, артистка стала приглашенной звездой вечернего шоу известной ведущей Эллен Дедженерес. Во время разговора 61-летняя Эллен, которая состоит в браке с актрисой Порше де Росси, вспомнила, что недавно целовалась в прямом эфире с радиоведущим Говардом Стерном.

Энистон решила поинтересоваться у ведущей, часто ли она целуется с мужчинами. Эллен в шутку ответила, что ведет эту программу, для того, чтобы был шанс с кем-нибудь поцеловаться. В свою очередь Дедженерес спросила в Дженнифер, когда она в последний раз целовалась с женщиной. На это актриса ответила, что такого никогда не После этих слов Дедженерес поцеловала актрису.

“Это то, что зрители хотели увидеть! Они ждали этого в течение многих лет... У тебя мягкие губы“, – сказала Дженнифер Энистон после поцелуя.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон обогнала Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

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