Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из "Друзей": видео

Уизерспун дополнила ролик хэштегом #theGreenSisters.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из "Друзей Warner Bros

Американские актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон вспомнили один из эпизодов ситкома “Друзья“, которому в этом году 25 лет, и попытались повторить совместную сцену. Напомним, что Риз Уизерспун появлялась в сериале в роли младшей сестры Рэйчел Грин.

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На своей странице в Instagram Уизерспун опубликовала ролик, который записала вместе со звездной коллегой.