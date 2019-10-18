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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из "Друзей": видео

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Уизерспун дополнила ролик хэштегом #theGreenSisters.
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из "Друзей
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун повторили сцену из "Друзей
Warner Bros

Американские актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон вспомнили один из эпизодов ситкома “Друзья“, которому в этом году 25 лет, и попытались повторить совместную сцену. Напомним, что Риз Уизерспун появлялась в сериале в роли младшей сестры Рэйчел Грин.

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На своей странице в Instagram Уизерспун опубликовала ролик, который записала вместе со звездной коллегой. 
Одним из самых больших плюсов работы с Джен является возможность пережить мои любимые моменты из “Друзей“, - написала в посте актриса.
 

Вот, как эта сцена выглядела в сериале:

Накануне Дженнифер Энистон обогнала Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

 

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Теги: Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Друзья, актрисы
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