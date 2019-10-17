Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дженнифер Энистон в детстве: актриса показала архивное фото

Комментариев: 0
Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон поделилась в соцсети детским снимком.
Дженнифер Энистон в детстве: актриса показала архивное фото
Дженнифер Энистон в детстве: актриса показала архивное фото
Getty images

Популярная голливудская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон, которая на днях впервые создала страницу в Instagram, очаровала поклонников новой публикацией.

Читай также: Дженнифер Энистон обогнала Меган Маркл и попала в Книгу рекордов Гиннесса

В своем профиле в соцсети звезда сериала “Друзья“ решила показать подписчикам, как выглядела в детстве. Энистон разместила два снимка для сравнения. 

На первом черно-белом фото маленькая Дженнифер позирует в панамке и с недовольным выражением лица смотрит в камеру. А на втором кадре уже взрослая актриса пытается повторить предыдущий архивный снимок. 

“На стиле. Тогда и сейчас“, - подписала фото голливудская актриса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#TBT In style, then and now...

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Напомним, ранее Дженнифер Энистон снялась в пикантной фотосессии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дженнифер Энистон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь