Дженнифер Энистон в детстве: актриса показала архивное фото

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон поделилась в соцсети детским снимком.

Популярная голливудская актриса, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон, которая на днях впервые создала страницу в Instagram, очаровала поклонников новой публикацией.

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В своем профиле в соцсети звезда сериала “Друзья“ решила показать подписчикам, как выглядела в детстве. Энистон разместила два снимка для сравнения.

На первом черно-белом фото маленькая Дженнифер позирует в панамке и с недовольным выражением лица смотрит в камеру. А на втором кадре уже взрослая актриса пытается повторить предыдущий архивный снимок.

“На стиле. Тогда и сейчас“, - подписала фото голливудская актриса.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон снялась в пикантной фотосессии.

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