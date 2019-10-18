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Певица Ассоль получила диплом известного лондонского университета - фото

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Катя Гуменюк показала фотографии с выпускного в британском университете Coventry.
Певица Ассоль получила диплом известного лондонского университета - фото
Певица Ассоль получила диплом известного лондонского университета - фото
instagram.com/assolmusic/

Украинская певица Катя Гуменюк (Ассоль), которая в сентябре вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко, поделилась с подписчиками еще одним радостным событием. Звезда получила диплом престижного британского университета Coventry. Девушка изучала гостинично-ресторанное дело и туризм.

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На своей странице в Instagram 25-летняя артистка опубликовала фотографии с выпускного. На торжественную церемонию Катя выбрала синее платье с одним рукавом и подобрал к нему туфли в тон. Кроме того, исполнительница, как и другие выпускники лондонского ВУЗа, одела традиционную мантию, которая была оформлена в цвета украинского флага.

“Україна усюди! Навіть в кольорах мантій випускників у Лондоні“, - подписала один из кадров Гуменюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Ｅｋａｔｅｒｉｎａ　Ｇｕｍｅｎｙｕｋ (@assolmusic)

Напомним, ранее Ассоль рассказала, кто оплатил ее свадьбу.

 

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Теги: Ассоль, Катя Гуменюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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