Ассоль рассказала, кто оплатил ее свадьбу

По словам Кати Гуменюк, она не знала о стоимости свадебного платья.

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Шикарную свадьбу певицы Ассоль, которая состоялась 19 сентября, обсуждают до сих пор. Ее свадебное платье шили в Англии, но стоимости наряда артистка не знает. В недавнем интервью для “Светской жизни“ Ассоль поделилась подробностями важного дня, а также рассказала, когда встретила своего возлюбленного.

Платье, в котором Катя шла под венец, шили в Англии, у ливанского дизайнера Саида Кабесси. За образец невеста брала платья Грейс Келли и принцессы Дианы.

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Гуменюк не стала скрывать, что не знает стоимости своего свадебного наряда, так как это был подарок.

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Певица также отметила, что ее отец Игорь Гуменюк не был главным “инвестором“ свадьбы - на праздник пополам скидывались семьи жениха и невесты.

Что касается знакомства, Ассоль и ее избранник впервые встретились, когда артистке было 12 лет.

Мы впервые увиделись, когда мне было 12 или 13 лет. В Англии, в летнем лагере. А потом мы встретились в Турции случайно и начали общаться, - вспомнила певица.

Ранее певица Ассоль похвасталась кадрами с медового месяца в Париже и на острове Маврикий.