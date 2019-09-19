Певица Ассоль отгуляла роскошную свадьбу - фото, видео
В четверг, 19 сентября, украинская исполнительница Катя Гуменюк, ранее выступающая под псевдонимом Ассоль, вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко.
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Пышную свадьбу пара отпраздновала в банкет-холле Regent Hill в Киеве. Молодожены пригласили на торжество около 150 гостей. Ведущими мероприятия стали звезды канала 1+1 Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.
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Кроме того, на свадебной вечеринке выступили популярные украинские артисты Тина Кароль, MONATIK, Верка Сердючка.
Отметим, что невеста вместе с Тиной Кароль исполнила несколько хитов.
Также под трек “Намалюю тобі“ Гуменюк станцевала со своим папой.
А под песню MONATIK “Вечность“ Катя и Артем исполнили свой первый танец.
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Ассоль вышла замуж в шикарном свадебном платье, полностью расшитом драгоценными камнями и жемчугом и со шлейфом. Кроме того, она надела длинную фату и тиару. К слову, свадебный наряд сшили в Лондоне и его вес составляет около 23 килограмм.
Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Елены Кравец.
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