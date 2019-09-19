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Певица Ассоль отгуляла роскошную свадьбу - фото, видео

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На пышной свадьбе Кати Гуменюк (Ассоль) выступили Тина Кароль, MONATIK и Верка Сердючка.
Певица Ассоль отгуляла роскошную свадьбу - фото, видео
Певица Ассоль отгуляла роскошную свадьбу - фото, видео
instagram.com/stories/aaranovski/

В четверг, 19 сентября, украинская исполнительница Катя Гуменюк, ранее выступающая под псевдонимом Ассоль, вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко.

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Пышную свадьбу пара отпраздновала в банкет-холле Regent Hill в Киеве. Молодожены пригласили на торжество около 150 гостей. Ведущими мероприятия стали звезды канала 1+1 Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов.

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Кроме того, на свадебной вечеринке выступили популярные украинские артисты Тина Кароль, MONATIK, Верка Сердючка.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Отметим, что невеста вместе с Тиной Кароль исполнила несколько хитов.

Также под трек “Намалюю тобі“ Гуменюк станцевала со своим папой.

А под песню MONATIK “Вечность“ Катя и Артем исполнили свой первый танец.

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Ассоль вышла замуж в шикарном свадебном платье, полностью расшитом драгоценными камнями и жемчугом и со шлейфом. Кроме того, она надела длинную фату и тиару. К слову, свадебный наряд сшили в Лондоне и его вес составляет около 23 килограмм.

Напомним, ранее в Сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Елены Кравец.

 

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Теги: Ассоль, Катя Гуменюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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Sancho-s    20.09.2019, 16:36
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