"Главное - занюхивать": Леся Никитюк поделилась секретом похудения

Ведущая Леся Никитюк развеселила Сеть шуточным видео о похудении.

Популярная украинская ведущая, звезда многих телешоу Нового канала Леся Никитюк поделилась в Сети очередным забавным роликом. На этот раз звезда рассекретила авторскую методику

сбрасывания лишнего веса.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, в котором рассказала о своем секрете похудения. Леся нюхает бургер и потом быстро заедает его яблоком.

“Ну що, настав той час коли я хочу поділитися з вами своїм секретом схуднення. Це все авторська методика - “занюхування“, - забавно подписала ролик Никитюк.

Подписчики телезвезды принялись активно комментировать ее новую публикацию.

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“Ахаха так, головне занюхувати“, “Просто шикарна методика!!!!!!“, “Поняла, что глубоко в диете, когда захотелось не бургер, а – яблоко“, “Геніально Холмс“, “Слушай надо попробовать реально“, “Как вы сильно похудели! И раньше тоже хорошо было! Вы очень весёлая! Орёл и Решку с вами Ржачно было!“, “Я так нюхаю скрізь, де булочки продають, нанюхалась і пішла“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк запостила забавный кадр из торгового центра.

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