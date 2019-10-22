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"Главное - занюхивать": Леся Никитюк поделилась секретом похудения

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Ведущая Леся Никитюк развеселила Сеть шуточным видео о похудении.
"Главное - занюхивать": Леся Никитюк поделилась секретом похудения
"Главное - занюхивать": Леся Никитюк поделилась секретом похудения
instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская ведущая, звезда многих телешоу Нового канала Леся Никитюк поделилась в Сети очередным забавным роликом. На этот раз звезда рассекретила авторскую методику
сбрасывания лишнего веса.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, в котором рассказала о своем секрете похудения. Леся нюхает бургер и потом быстро заедает его яблоком. 

“Ну що, настав той час коли я хочу поділитися з вами своїм секретом схуднення. Це все авторська методика - “занюхування“, - забавно подписала ролик Никитюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну що, настав той час коли я хочу поділитися з вами своїм секретом схуднення. Це все авторська методика - «занюхування» 😂 Друзі, а вам я хочу нагадати що(!!!) челлендж #TODAYIWILL триває і у вас залишилось ще декілька днів, щоб взяти участь.  Для цього: 📸 зроби круте фото або відео як ти робиш щось вперше в своєму житті 🕺🏼викладай його собі в інстаграм до 12.00 25 жовтня з хештегом #TODAYIWILL 🤳🏼 тегай та підписуйся на @glo_ukraine  А я оберу найкращих і запрошу до студії, де ми разом запишемо пісню 💃🏻 Правила челенджу шукай у біо на @glo_ukraine #advertisement  glo призрачений для курців 18+

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Подписчики телезвезды принялись активно комментировать ее новую публикацию.

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“Ахаха так, головне занюхувати“, “Просто шикарна методика!!!!!!“, “Поняла, что глубоко в диете, когда захотелось не бургер, а – яблоко“, “Геніально Холмс“, “Слушай надо попробовать реально“, “Как вы сильно похудели! И раньше тоже хорошо было! Вы очень весёлая! Орёл и Решку с вами Ржачно было!“, “Я так нюхаю скрізь, де булочки продають, нанюхалась і пішла“, - пишут пользователи Сети.

Ранее сообщалось, Леся Никитюк запостила забавный кадр из торгового центра.

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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