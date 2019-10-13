20-летний Бруклин Бекхэм был замечен на свидании с 27-летней моделью.

Сын Бекхэмов променял модель на копию своей мамы Виктории Бекхэм - СМИ ivona.bigmir.net

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В прошлом году старший сын знаменитостей Дэвида и Виктории Бекхэмов - 20-летний Бруклин съехался со своей любимой девушкой моделью 21-летней Ханой Кросс. Влюбленные частенько путешествовали вместе и активно делились совместными фото в Инстаграм. Однако, зимой 2019 СМИ стали писать о частых ссорах влюбленных и даже о расставании. Тогда молодые люди скоро помирились. Теперь же, по прошествии года отношений, пара окончательно рассталась. Об этом пишет издание Sun.

Также издание отмечает, что у Бруклина Бэкхема уже есть новая возлюбленная - 27-летняя модель Фиби Скарлетт Торренс. На днях молодых людей заметили на свидании в лондонском клубе Wellington. Фиби ведет активную жизнь - много путешествует и делится снимками в Инстаграм.

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Также Sun отмечает, что Бруклин и Фиби знакомы уже давно. Также журналисты упомянули интересный факт: некогда девушка в начале модельной карьеры зарабатывала на сходстве с мамой своего нынешнего возлюбленного - певицей, моделью и дизайнером Викторией Бекхэм.

1plus1.ua

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