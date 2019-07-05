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Виктория Бекхэм снялась в откровенном образе для немецкого Vogue

Комментариев: 2
45-летняя Виктория Бэкхем обнажилась для легендарного глянца.
Виктория Бекхэм снялась в откровенном образе для немецкого Vogue
Виктория Бекхэм снялась в откровенном образе для немецкого Vogue
instagram.com/victoriabeckham/

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Известная модель и дизайнер Виктория Бэкхем обнажилась для легендарного глянца. 45-летняя звезда украсила обложку юбилейного выпуска немецкого Vogue.

Фотографиями со съемки Виктория поделилась на своей странице в Instagram.

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Жена Дэвида Бекхэма снялась в брючном костюме и пальто. На одном снимке звезда позирует без одежды, прикрывая обнаженную грудь клетчатым жакетом.

Стильный и лаконичный образ Виктории дополнили небрежная укладка с эффектом мокрых волос и строгий макияж.

Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с “фарфоровой свадьбой“.
 

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Теги: Виктория Бекхэм, Vogue
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  06.07.2019, 14:55
Оценка:  0
pусский
Как глиста, которая ещё неполностью вылезла из кучи дерьма.
гость  (аноним)  06.07.2019, 14:39
Оценка:  0
гость
Нах таких снимать. Страшная горбатая шлюxa.
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