45-летняя Виктория Бэкхем обнажилась для легендарного глянца.

Виктория Бекхэм снялась в откровенном образе для немецкого Vogue instagram.com/victoriabeckham/

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Известная модель и дизайнер Виктория Бэкхем обнажилась для легендарного глянца. 45-летняя звезда украсила обложку юбилейного выпуска немецкого Vogue.

Фотографиями со съемки Виктория поделилась на своей странице в Instagram.

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Жена Дэвида Бекхэма снялась в брючном костюме и пальто. На одном снимке звезда позирует без одежды, прикрывая обнаженную грудь клетчатым жакетом.

Стильный и лаконичный образ Виктории дополнили небрежная укладка с эффектом мокрых волос и строгий макияж.

Ранее мы писали о том, что Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с “фарфоровой свадьбой“.

