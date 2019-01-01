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Сын Дэвида Бекхэма снял клип для известной британской группы - видео

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Бруклин Бекхэм стал режиссером нового клипа британской рок-группы JAWS на песню "End Of The World".
Сын Дэвида Бекхэма снял клип для известной британской группы - видео
Сын Дэвида Бекхэма снял клип для известной британской группы - видео
instagram.com/brooklynbeckham

Старший сын певицы и дизайнера Виктории Бекхэм и футболиста Дэвида Бекхэма, Бруклин решил попробовать свои силы в режиссуре. Так, 20-летний парень снял новый видеоклип для своей любимой рок-группы JAWS на песню “End Of The World“.

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Премьера 5-минутного ролика состоялась 14 июля на официальном Youtube-канале музыкального коллектива.

Съемки черно-белого клипа прошли в клубе “Roaring Tiger Karate“, который находится на западе Англии. По словам Бруклина, видео является данью памяти покойному отцу барабанщика группы JAWS.

Напомним, ранее девушку Бруклина Бекхэма раскритиковали в Сети.

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Теги: Бруклин Бэкхем, JAWS
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Источник: Ivona.bigmir.net

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