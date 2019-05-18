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Виктория Бекхэм показала редкие кадры со своим отцом

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Знаменитость поздравила отца с днем рождения.
Виктория Бекхэм показала редкие кадры со своим отцом
Виктория Бекхэм показала редкие кадры со своим отцом
instagram.com/victoriabeckham

Популярная британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась в соцсети трогательным видео. Звезда сделала слайд-шоу из архивных снимком со своим отцом Энтони Адамсом.

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Роликом звезда поделилась на своей странице в Instagram. В подписи к новой публикации артистка поздравила своего папу с днем рождения.

“С днем рождения! Мы все тебя очень любим! Целую тебя, самый удивительный отец“, – подписала ролик Виктория.

Напомним, ранее девушку Бруклина Бекхэма раскритиковали в Сети.

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Теги: Виктория Бекхэм
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Источник: ivona.bigmir.net

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