Виктория Бекхэм показала редкие кадры со своим отцом
Знаменитость поздравила отца с днем рождения.
Популярная британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась в соцсети трогательным видео. Звезда сделала слайд-шоу из архивных снимком со своим отцом Энтони Адамсом.
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Роликом звезда поделилась на своей странице в Instagram. В подписи к новой публикации артистка поздравила своего папу с днем рождения.
“С днем рождения! Мы все тебя очень любим! Целую тебя, самый удивительный отец“, – подписала ролик Виктория.
Напомним, ранее девушку Бруклина Бекхэма раскритиковали в Сети.
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