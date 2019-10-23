"Молоденькая студентка": Жанна Бадоева показала фото 20-летней давности
Популярная украинская и российская ведущая, звезда тревел-шоу “Орел и Решка“ и “Жизнь других“ Жанна Бадоева поделилась с поклонниками архивным фото. Знаменитость показала, как выглядела 20 лет назад.
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Так, на своей странице в Instagram 43-летняя ведущая опубликовала снимок, который был сделан во время ее учебы на первом курсе института. На кадре юная Бадоева запечатлена в теплой белой кофте, с ярким макияжем и распущенными волосами.
“Всем доброе утро! Этой фотографии лет 20! Первый курс института!“, - подписала публикацию Жанна.
Всем доброе утро! Этой фотографии лет 20! Первый курс института! Столько времени уже прошло)))) Давайте запустим флэшмоб?! Выкладывайте в ленту и сторис свои фотографи которым уже лет 100( кто столько не живет ещё , то меньше) и ставьте #расчехлимархивы.Посмотрим,как вы изменились))))
Поклонники звезды засыпали ее комплиментами в комментариях под архивной фотографией. Многие отметили, что Жанна совсем не изменилась.
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“Молоденькая студентка“, “Дочка ваша копия на этом фото“, “Какая женственная“, “Жанна красотка что в 20 что сейчас“, “Практически не изменились)))“, “Стала ещё красивее!!“, “Годы Вас не испортили, с каждым годом всё лучше“, - пишут пользователи Сети.
Ранее Жанна Бадоева объяснила, почему отказалась от украинского гражданства.
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