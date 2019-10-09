Редкое фото: Жанна Бадоева показала сына и дочку

Телеведущая Жанна Бадоева поделилась редким семейным кадром.

Известная украинская и российская ведущая, звезда проектов “Орел и Решка“ и “Жизнь других“ Жанна Бадоева поделилась с подписчиками новой семейной фотографией.

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На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала редкое фото со своими детьми. На свежем снимке Жанна позирует с сыном Борисом от первого брака с Игорем Кураченко и с дочерью Лолитой от брака с Аланом Бадоевым.

Снимок был сделан в одном из заведений в Милане. Отметим, что ведущая вместе с детьми и третьим мужем Василией Мельничиным последние 6 лет живут в Италии.

В описании к семейному фото Жанна вспомнила о детстве дочери и сына. Звезда призналась, что многие ей говорили, что она слишком балует детей.

“Как эти дети быстро растут)))) где эти маленькие гномы, которые не могли ничего сами?) ... ни ходить, ни есть, ни говорить... всему нужно было учить )))они выросли абсолютно самостоятельными людьми. Конечно, как любая Мама, я не оригинальна в том, что безумно их люблю! Они совсем не балованные , хотя, конечно, была возможность их баловать. И многие мне говорили, что я это делаю и из них могут вырасти эгоисты, но они выросли самостоятельными и самодостаточными людьми!!! Они знают, что есть семья, которая их поддержит , но все хотят делать сами! Я не была такой в их возрасте!!! Тоесть получается, я правильно делала, что баловала их в детстве?“, - написала Жанна Бадоева.

Ранее Жанна Бадоева объяснила, почему отказалась от украинского гражданства.

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