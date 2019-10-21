"Славка, у тебя же все видно": Солистка "НеАнгелы" выставила фото в откровенном наряде ivona.bigmir.net

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Участница дуэта "НеАнгелы" эпатажная Слава Каминская, которая не так давно развелась с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, снова "отличилась" в Сети. Артистка выставила в Инстаграм фото в довольно пикантном наряде, который практически обнажил пышную грудь Славы. Каминская позирует в бордовом полупрозрачном платье с очень глубоким декольте, поверх которого надет широкий кожаный пояс-сбруя. Образ дополнили серая кепка с черным козырьком я яркая помада. Рядом со Славой стоит ее подруга - в джинсах и блузе на одно плечо.

Мне надоело петь про эту заграницу

Надену валенки и красное пальто

Пойду проведаю любимую столицу

Хоть в этом виде не узнает и никто😂, - процитировала хит 1990-х Каминская.

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Подписчики Славы тут же подметили "пикантную" деталь на фото - и написали в комментариях, что у артистки видна грудь: "Славка, у тебя видно...😮😮😮", "Мисс си си👍😍😍😍😍😍😍", "Господа офицеры" - пошутили в Сети. Однако, часть фолловеров отметили, что наряд привел их в восторг и похвалили образ Каминской и ее подруги.

Ранее мы писали, что Слава Каминская взорвала Сеть забавным фото.

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