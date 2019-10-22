Певица выставила "размазанное" фото - подписчики решили, что она слишком зазналась.

"Теперь красотка": Каменских рассорила Сеть новым фото ivona.bigmir.net

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Певица Настя Каменских частенько балует подписчиков новыми селфи - артистка “селфится“ всегда и везде - на концертах, во время прогулок и даже в ванной комнате. И пора бы уже поклонникам привыкнуть к такой “фишке“ звезды, а вот не тут-то было, как оказалось, фанаты не всегда позитивно реагируют на Настину легкую “себяманию“. Так, новое фото Каменских, которое она добавила в Инстаграм, буквально рассорило ее подписчиков. Речь идет о снимке, который Каменских сделала по дороге в аэропорт - она позирует с легким макияжем и распущенными волосами, закрывающими часть лица. На переднем плане оказывается кожаная сумка, которую Настя держит перед собой. В описании к фото Каменских пошутила о том, что снимок “размазан“: “Размазала фотку - красотка“, - подписала Каменских.

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Подписчики неоднозначно восприняли подпись к фото. Некоторые, ссылаясь на знаки препинания, восприняли ее как самоиронию - мол, после раннего пробуждения фото пришлось “подкорректировать". Часть же фолловеров возмутились, что дескать “ого, как Настя себя любит - направо и налево красоткой называет“. Большинство же подписчиков звезды заверили ее, что никакие ранние подъемы и размазанные фото не способны испортить ее красоту.

От би моя розмазана фотка збирала стільки лайків

Красавица всегда🔥🔥🔥

Да вы задолбали это я тем кто критикует Настю да какая вам разница как она фоткается...она просто прекрасна,а тот кто ей это пишет просто завидуют вот и всё...

Размазанная фотка не изменит твоей красоты 😍 Прекрасного дня тебе💐

Очень красиво и стильно!❤️❤️❤️

Красоту нечем не испортишь😍? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Потап позабавил Сеть снимком с утренней пробежки с женой.

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