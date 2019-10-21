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"Слишком милые фото": Потап поразил Сеть неожиданными кадрами

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Алексей Потапенко выставил фото с котами - поклонники в восторге.

"Слишком милые фото": Потап поразил Сеть неожиданными кадрами
ivona.bigmir.net

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Любовь и женитьба, похоже, действительно сильно повлияла на украинского продюсера и исполнителя Алексея Потапенко. После свадьбы с Настей Каменских Потап все чаще стал раскрывать неожиданные грани своей натуры. Так, на днях он добавил в Инстаграм несколько снимков, на которых гладит кота. Звездный супруг сидит на пороге дома, на фоне желтой входной двери - Потап одет в ярко-оранжевые спортивные вещи. У ног Потапа трется кот, которого он гладит и мило улыбается на камеру. Снимки кроме Инстаграм-страницы самого Потапенко появились также на страничке их с Настей фан-клуба.

Слишком милые фотографии 😍❤️, - подписали в Сети.
 

Ранее мы писали, что Потап насмешил Сеть снимком с утренней пробежки с Каменских.

 

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Теги: Потап, Настя Каменских, коты
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Источник: ivona.bigmir.net

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