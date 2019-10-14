"Сладкие деньки": Настя Каменских очаровала новыми осенними кадрами

Певица Настя Каменских поделилась новыми кадрами с прогулки по солнечному Киеву.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) продолжает радоваться теплой погоде и публикует яркие фотографии с прогулки по столице.

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На своей странице в Instagram артистка разместила несколько снимков с киевских улиц. На осенних кадрах Настя позирует в платье с цветочным принтом, черной кожаной куртке и высоких сапогах.

На ярких фото Каменских выглядит счастливо. На первом фото девушка раскинула руки и зажмурилась от яркого солнца. Скорее всего, снимок сделал ее супруг Потап. А второе фото сняла сама Настя. На селфи певица закрыла глаза.

“Что ж за деньки то такие сладкие“, - подписала один из снимков NK.

Подписчики звезды восхищаются ее красотой и вместе с ней радуются солнечной погоде.

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“Драйвова“, “Сонячна така“, “Тень фотографа шикарная“, “Вы прелесть. Вдохновляете безумно!“, “Сияйте счастьем всегда! Вам идет“, “Счастливая красотка“, “Наслаждайтесь, ловите каждый миг, каждой клеточкой и частицами себя...“, - пишут в комментариях.

Ранее Потап рассказал, как изменились отношения с Каменских после свадьбы.

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