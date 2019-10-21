Алексей Потапенко выставил снимок с утренней пробежки с женой.

"Вам тоже показалось?": Потап позабавил Сеть фото с Каменских ivona.bigmir.net

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Украинский продюсер, исполнитель Алексей Потапенко повеселил Сеть снимком с супругой Настей Каменских. В Инстаграм Потап добавил фото с утренней пробежки. Они с Настей позируют на фоне озера, окутанного туманом. Каменских одета в спортивную одежду собственного бренда NK. Она держит руку около рта и хитро улыбается.

Вам тоже кажется ,что @kamenskux показывает дулю лишним калориям , не волнуйтесь , приложите экран к глазу и ячменя не будет 17 дней #running, - написал Потап.

Подписчики звезд отметили, что фото очень позитивное и добавили множество смеющихся смайлов.

Ранее мы писали, что Алексей Потапенко сфотографировал жену исподтишка.

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