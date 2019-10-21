Елена Зеленская восхитила стильным нарядом в Японии - фото

В понедельник, 21 октября, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская прибыли в Японию с официальным визитом. Супруги посетят интронизацию императора Нарухито и проведут несколько официальных встреч.

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Первые снимки с поездки Зеленских в Японию появились на странице Офиса президента Украины в Facebook и в Instagram-аккаунте Елены Зеленской. На фото можно увидеть, как глава нашего государства вместе с супругой выходят из самолета и их встречает японская сторона.

Для официального визита в Японию первая леди Украины выбрала удлиненный серый пиджак с вышитым цветком и длинную темно-синюю юбку. К наряду Зеленская подобрала черные туфли на шпильке.

“Сьогодні прибули з візитом до Японії для участі у церемонії інтронізації Імператора Нарухіто. Його Величність вступив на престол 1 травня, після того як його батько, Акіхіто, добровільно передав синові Хризантемовий трон у зв’язку з похилим віком. Таке зречення відбулось в Японії вперше за останні 202 роки. Попереду - дуже насичені дні. Користуючись нагодою, я планую відвідати Центр здоров’я, ознайомитись з програмою харчування японських школярів та інклюзивною інфраструктурою міста Токіо. Впевнена, досвід такої прогресивної країни як Японія буде надзвичайно корисним, адже створення рівних можливостей для всіх громадян нашої країни є дуже важливою місією для мене як для дружини Президента“, - поделилась планами Елена Зеленская.