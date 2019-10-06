Елена Кравец рассказала, как изменились ее отношения с Зеленским

Актриса призналась, что президент проверяет все шутки "Квартала".

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Актриса “Картала 95“ Елена Кравец, которая удивила откровенным признанием о “Танцях з зірками 2019“, рассказала о своих отношениях с Владимиром Зеленским. По ее словам, он до сих пор подписан в ее телефоне как “Вовка“.

На вопрос Кати Осадчей о том, не мешает ли дружба с семьей президента пародировать Елену Зеленскую, актриса ответила, отрицательно, хотя и с долей шутки.

Во-первых, Вова все проверяет. Он вычитывает тексты. Во-вторых, ну мы же думаем, что говорим. Это очень интересно. Мне кажется, такого не было никогда. Интересно, когда тебе по работе надо пародировать свою же подругу, - сказала Кравец в “Светской жизни“.

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Елена Кравец также добавила, что поделилась, что президент Зеленский сказал ей, что через пять лет планирует вернуться в “Квартал“.

На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь, с комом в горле. А он говорит: “Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле и я же через пять лет планирую вернуться“. Я: “Серьезно?“. Он: “Конечно“, - рассказала актриса.

Напомним, что ранее в сети опубликовали редкие кадры со свадьбы Елены Кравец.

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