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Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию: Какой наряд выбрала первая леди

Комментариев: 2
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой отправился в Ригу с официальным визитом.
Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию: Какой наряд выбрала первая леди
Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию: Какой наряд выбрала первая леди
instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Латвию с официальным визитом. Глава нашего государства встретится с латвийским президентом Эгилсом Левитсом, спикером Сейма и премьер-министром страны. Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской диаспорой.

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На официальной странице Елены Зеленской в разделе Stories появилось фото c аэропорта. На снимке можно увидеть, как президент вместе с первой леди выходят с самолета.

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию
Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию
Скриншот

Еще несколько фото и видео были опубликованы на официальной сайте Офиса Президента Украины и на странице в Facebook.

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию
Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию
president.gov.ua

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию
Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию
president.gov.ua

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию
Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию
president.gov.ua

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Для поездки в Ригу Елена выбрала стильный костюм лилового цвета, который состоит из удлиненного пиджака и юбки-макси. Свой образ Зеленская дополнила туфлями на невысоком каблуке.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается.

 

 

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Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.10.2019, 16:14
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гость
Сельский жлоб или жлобиха писал статью? Какая разница во что одет человек? Дебилы из бм.
гость  (аноним)  16.10.2019, 15:44
Оценка:  0
гость
У этой коросты нога 45-го размера! И пиздa такого же размера, гы-гы-гы! Туда спрячется Зеленский при эмиграции в Израиль после третьего Майдана, когда Беня Коломойский с компанией окончательно ограбят Украину.
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