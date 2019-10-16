Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой отправился в Ригу с официальным визитом.

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию: Какой наряд выбрала первая леди instagram.com/olenazelenska_official

Сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Латвию с официальным визитом. Глава нашего государства встретится с латвийским президентом Эгилсом Левитсом, спикером Сейма и премьер-министром страны. Кроме того, Зеленский проведет встречу с украинской диаспорой.

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На официальной странице Елены Зеленской в разделе Stories появилось фото c аэропорта. На снимке можно увидеть, как президент вместе с первой леди выходят с самолета.

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию Скриншот

Еще несколько фото и видео были опубликованы на официальной сайте Офиса Президента Украины и на странице в Facebook.

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию president.gov.ua

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию president.gov.ua

Визит Владимира и Елены Зеленских в Латвию president.gov.ua

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Для поездки в Ригу Елена выбрала стильный костюм лилового цвета, который состоит из удлиненного пиджака и юбки-макси. Свой образ Зеленская дополнила туфлями на невысоком каблуке.

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал имена российских звезд, с которыми общается.

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