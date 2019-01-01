Владимир Зеленский встретился с представителями украинского шоу-биза: фото

Смотрите, кто из звезд пришел поговорить с главой государства.

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В эту пятницу, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром культуры Владимиром Бородянским и представителями культуры, науки и шоу-бизнеса Украины. В зале президентской администрации появились известные актеры, певцы, ведущие и даже танцоры.

Владимир Зеленский считает, что люди верят представителям культуры больше, чем политикам.

Есть разные люди в Украине, и наша миссия – чтобы мы жили в одном пространстве, независимо от языка, национальности, религии... И это возможно сделать только с вами, потому что культура, наука, спорт – это всегда очень большие победы, которые люди чувствуют независимо от того, где живут – даже те люди, которые по каким-то причинам не смогли выехать из оккупированных территорий, - сказал он в ходе беседы.

В зале присутствовали Тина Кароль, Потап и Ирина Горовая, Дзидзьо, Екатерина Кухар, Ольга Сумская, Владимир Горянский и другие.

Накануне Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская поделилась редкими кадрами с мамой.

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