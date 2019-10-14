Ольга Сумская поделилась редкими кадрами с мамой

Мама Ольги и Натальи Сумских отпраздновала день рождения.

В понедельник, 14 октября, Заслуженная артистка УССР, мама известных актрис Ольги и Натальи Сумских, Анна Ивановна Сумская отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 86 лет.

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Праздничными снимками и видео с именинницей поделилась Ольга Сумская на своей странице в Instagram. Так, на фото Анна Ивановна держит в руках торт со свечами, а дочь нежно обнимает ее сзади.

Кроме того, на одном из видео Ольга попросила маму рассказать историю с ее актерской карьеры. Анна Ивановна вспомнила, как однажды ее не пустили в театр из-за сценического грима.

“Наша Берегиня Ганна Іванівна, іменинниця, передає всім вітання! Святкуємо і насолоджуємось життєвими історіями у виконанні заслуженої артистки!Многая Літа МАМОЧКО, рідненька“, - написала Ольга Сумская.

Поклонники отметили в комментариях, что теперь стало понятно, благодаря кому Ольга получилась такой красавицей.

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“Божечки, какая крутая мама. Здоровья ей на долгие годы!“, “Мої вітання, здоров'я! Так ось в кого Ви така красуня“, “Яка краса.... наші привітання!!! Ось тепер стало ясно в кого Ви така красуня!!!!“, “Твоя мама дуже гарна“, “Крепкого здоровья и Всех Благ. Такой Домашний очаг за столом, уют и гармония процветает“, “Это такое счастье когда жива мама, здоровья мамочке пусть живёт и живёт на радость родным!!!!! С днём рождения“, “Найщиріші вітання!!! Це ціла історія, спогади, мрії та великі почуття!!! Розповіді таких Великих людей, дають можливість задуматься, побачити світ по іншому... Ви великі молодці, дякуємо!!!“, “Долгих лет жизни вашей маме. Ольга, у вас точно мамин голос“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Ольга Сумская прогулялась по Киеву со своими взрослыми дочерьми.

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