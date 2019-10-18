Дженнифер Лопес засветилась на улицах Нью-Йорка в свадебном платье - фото

Дженнифер Лопес примеряла роскошное свадебное платье во время съемок нового фильма.

В марте 2019 года популярная голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес объявили о своей помолвке. Когда состоится свадьба влюбленных пока неизвестно. Однако поклонникам уже удалось увидеть артистку в свадебном платье.

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Так, в Сети появились свежие кадры со съемок нового фильма “Женись на мне“, в котором Лопес играет главную роль. В четверг, 17 октября, на Манхэттене папарацци засняли Дженнифер в свадебном образе. Актриса появилась на публике в пышном платье с шлейфом, ажурной вышивкой и в фате. Свой образ она дополнила горжеткой из искусственного меха и украшениями.

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Отметим, что по сюжету фильма “Женись на мне“ главная героиня, известная исполнительница Кэт Вальдес (Дженнифер Лопес) перед свадьбой узнает об измене возлюбленного (Maluma) с ее помощницей. После этого Кэт во время концерта решает выбрать незнакомца и выйти замуж за него. Ее мужем становится учитель математики (Оуэн Уилсон). Премьера фильма “Женись на мне“ состоится в 2020 году.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки.

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