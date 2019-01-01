Агентство Splash News and Picture требует от Дженнифер Лопес компенсации в размере 150 тыс. долларов.

На Дженнифер Лопес подали в суд из-за ее снимка в Instagram Getty Images

Американское агенство новостей и изображений Splash News and Picture подало в суд на известную певицу и актрису Дженнифер Лопес. Об этом пишет People.

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Как сообщает издание, причиной судебного иска представители агенства назвали нарушение авторских прав. Так, еще в 2017 году Лопес опубликовала на своей странице в Instagram в разделе Stories снимок, который был сделан сотрудником Splash News and Picture.

Таким образом, по документам владельцем фото является агенство. Кроме того,

истцы потребовали от Джей Ло 150 тысяч долларов компенсации. Отметим, что на снимке Дженнифер Лопес запечатлена со своим бойфрендом Алексом Родригесом.

“Лопес или кто-то, действующий от ее имени, скопировал фотографию и распространил ее в Instagram через учетную запись jlo 7 ноября 2017 года“. Фотография является креативной, самобытной и ценной. Из-за статуса знаменитости, а также качества и визуальной привлекательности фотографии истец (и фотограф, которого он представляет) должен был получить доход от лицензирования фотографии“, – отмечается в иске.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес пригласят на свадьбу всех своих бывших.

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