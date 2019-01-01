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"Baila Conmigo": Дженнифер Лопес представила новый латиноамериканский хит - видео

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Слушай музыкальную новинку от роскошной Джей Ло – зажигательный трек "Baila Conmigo"!
"Baila Conmigo": Дженнифер Лопес представила новый латиноамериканский хит - видео
"Baila Conmigo": Дженнифер Лопес представила новый латиноамериканский хит - видео
instagram.com/jlo

Популярная американская исполнительница и голливудская актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым латиноамериканским треком.

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50-летняя звезда презентовала зажигательный испаноязычный трек под названием “Baila Conmigo“ (“Танцуй со мной“). Лирик-видео на свежий хит было опубликовано в пятницу, 11 октября, на официальном Youtube-канале певицы. 

Отметим, что для обложки аудио Джей Ло выбрала обнаженный снимок, автором которого выступил фотограф Стивен Гомиллион.

Дженнифер Лопес - Baila Conmigo: слушать песню онлайн

Напомним, ранее Лопес и Родригес устроили вечеринку по случаю помолвки.

 

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Теги: Дженнифер Лопес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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