Ирина Демичева добавила в Сеть снимок, на котором радуется от "встречи" с известной игрушкой, которую придумал американский дизайнер .

"Счастлива увидеть его": Жена MONATIK очаровала Сеть атмосферным фото ivona.bigmir.net

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Супруга популярного певца, танцора Дмитрия Монатика - из тех, кто добавляет фото в соцсети редко но метко. Ирина Демичева не балует подписчиков ежедневными публикациями, приберегая "эфир" для чего-то особенного. К примеру, летом Ирина поразила Сеть серией снимков в купальнике, когда отдыхала на море с продюсером Ириной Горовой.

На этот раз Демичева тоже удивила поклонников - но несколько другим способом. В Инстаграм она добавила фото, сделанное на в галерее Skarstedt в Нью-Йорке. Ирина позирует возле скульптуры Kaws - и не скрывает счастливых эмоций.

Счастлива увидеть его @kaws ♥️❤️ - подписала Ирина.

К слову, работы американского художника, скульптора Kaws - легко узнаваемы, характерной чертой многих скульптур и игрушек является использование "X" на руках и глазах. Встрече именно с таким экспонатом радуется на фото жена Монатика. Для визита в галерею она выбрала бежевый комбинезон на молнии и объемные черные ботинки.

Подписчики Демичевой отметили, что ее улыбка восхитительна и Ирина - очень красива.

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