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"Счастлива увидеть его": Жена MONATIK очаровала Сеть атмосферным фото

Комментариев: 1
Ирина Демичева добавила в Сеть снимок, на котором радуется от "встречи" с известной игрушкой, которую придумал американский дизайнер .

"Счастлива увидеть его": Жена MONATIK очаровала Сеть атмосферным фото
ivona.bigmir.net

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Супруга популярного певца, танцора Дмитрия Монатика - из тех, кто добавляет фото в соцсети редко но метко. Ирина Демичева не балует подписчиков ежедневными публикациями, приберегая "эфир" для чего-то особенного. К примеру, летом Ирина поразила Сеть серией снимков в купальнике, когда отдыхала на море с продюсером Ириной Горовой.

На этот раз Демичева тоже удивила поклонников - но несколько другим способом. В Инстаграм она добавила фото, сделанное на в галерее Skarstedt в Нью-Йорке. Ирина позирует возле скульптуры Kaws - и не скрывает счастливых эмоций. 

Счастлива увидеть его @kaws ♥️❤️ - подписала Ирина.

К слову, работы американского художника, скульптора Kaws - легко узнаваемы, характерной чертой многих скульптур и игрушек является использование "X" на руках и глазах. Встрече именно с таким экспонатом радуется на фото жена Монатика. Для визита в галерею она выбрала бежевый комбинезон на молнии и объемные черные ботинки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Счастлива увидеть его @kaws ♥️❤️

Публикация от IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Подписчики Демичевой отметили, что ее улыбка восхитительна и Ирина - очень красива.

Ранее мы писали, что Ирина Шейк поразила Сеть откровенным нарядом.

 

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Теги: MONATIK, Ирина Демичева, жены звезд, игрушка
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  18.10.2019, 13:28
Оценка:  +1
гость
"атмосферным фото"???

И что это за куйня?
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