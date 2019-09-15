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Жена Монатика пошалила за кулисами "Танцев со звездами"

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Ирина Демичева примерила шляпу мужа - и вызвала восторг у подписчиков .

Жена Монатика пошалила за кулисами
Жена Монатика пошалила за кулисами "Танцев со звездами"
IVONA bigmir)net

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Супруга певца Дмитрия Монатика, которая до недавнего времени была “темной лошадкой“ и не светилась ни на шумных мероприятиях, ни в соцсетях, похоже, вошла во вкус “инстаграмной“ жизни. Не так давно Ирина Демичева забросала Сеть снимками в купальнике, которые вызвали настоящий ажиотаж. Теперь же Ирина “отметилась“ за кулисами шоу “Танцы со звездами“, на которое пригласили выступить Monatik.

А пока артист готовился к выходу на сцену - его супруга заселфилась в его черной широкополой шляпе, которая отлично дополнила ее женственный образ. Фото появилось в Инстаграм Демичевой. Она позирует в длинном просторном платье с ярким цветочным принтом, а шляпу игриво придерживает одной рукой. И даже здесь Ирина умудрилась лишний раз “прорекламировать“ своего знаменитого мужа - судя по всему, это именно тот головной убор, который фигурирует в новом клипе Монатика “Каждый раз“, премьера которого состоялась на днях. 

Всем привет со съёмочной площадки «Танцы со звёздами» Сегодня @monatik_official приглашённый гость на прямом эфире.будет невероятно круто ♥️❤️ #давайтанцуй #чтосмущаеттебя, - написала Демичева.
 

Подписчики Ирины назвали ее “красоткой“ и отметили, что ей шляпа тоже очень к лицу.

Ранее мы писали, что Ирина Демичева показала, как Монатик проводит время с детьми. 
 

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Теги: Ирина Демичева, Дмитрий Монатик, Танцы со звездами
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Источник: ivona.bigmir.net

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