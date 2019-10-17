Супермодель добавила фото в ярко-красном платье с профессиональным макияжем .

Ирина Шейк засветила грудь в ярком наряде ivona.bigmir.net

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Бывшая гражданская жена голливудского актера, режиссера Брэдли Купера американская и российская супермодель Ирина Шейк выставила фото в очень откровенном наряде. В Инстаграм Ирина добавила снимок, на котором позирует в шелковом красном платье-ночнушке с очень глубоким декольте. Образ девушки дополнил яркий макияж с красной помадой, а также ожерелье и серьги с камнями.

В подписи к фото Ирина пошутила, что макияж ее "научила делать" британская визажист Пэт Макграт, которую журнал Vogue называет наиболее влиятельным визажистом в мире. Пэт позирует на фото рядом с моделями.

Мамочка показывает нам, как это делается, - написала Ирина.

Фолловеры Ирины похвалили ее образ и в большинстве комментариев назвали его "огненным" и "горячим".

Ранее мы писали, что Ирина Шейк показала, как проводит время с подругой из России.

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