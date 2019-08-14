"Знойные красотки": Жена Монатика устроила фотосет с экс-женой и падчерицей Потапа
Читай также: “Красиво все“: Дочка Брежневой похвасталась длинными ногами в купальнике
Супруга певца Дмитрия Монатика 31-летняя Ирина Демичева наконец отошла “от тотальной непубличности“ и активно добавляет фото в соцсети. Это очень обрадовало как ее подписчиков, так и поклонников Monatik, которые уже давно мечтали узнать побольше о его избраннице. И вот Ирина не просто дала такую возможность - но и раскрылась с неожиданной стороны - в образе знойной пляжной красотки в компании двух небезызвестных персон.
На днях Демичева устроила яркий пляжный фотосет с экс-супругой продюсера Алексея Потапенко Ириной Горовой и ее дочерью Натальей. Снимки появились в Инстаграм. Девушки позируют в турецком Кемере, опираясь на капот ярко-розового автомобиля с переездной кофейней. Демичева выбрала для отдыха необычный темно-зеленый купальник - с топом спортивного плана, украшенным пуговицами и высокими трусиками-шортами. Горовая-старшая надела на пляж сдельный темно-синий купальник с декоративными шлейками, а ее дочка - комплект болотного цвета с завязками на топе.
Также Демичева добавила фото, на котором позирует одна.
Читай также: “В отличной форме“: Джамала показала спортивную фигуру через год после родов
Подписчики пришли в восторг от фото и назвали девушек “знойными красавицами“, а снимки - огненными и необычайно соблазнительными.
- Вот это идеальное фото самое прекрасное 😍😍😍я сразу влюбилась в это фото
- 💥💥💥💥💥💥Чика бонита! 😍😍😍😍
- Сегодня Вы русалка, Вы создаёте волны
- Красотка 😍😍😍😍😍просто 💣💣
- Самая прекрасная русалка побережья!🌟🌟🌟
- Ирочка, ты такая волшебница💖
- Така жива і соковита 😍😍😍
- Ви такі прекрасні, милі, ❤❤❤❤😉😉😉, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ирина Горовая поделилась эффектными пляжными фото.
Полная версия правил