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"Знойные красотки": Жена Монатика устроила фотосет с экс-женой и падчерицей Потапа

Комментариев: 1
Ирина Демичева добавила несколько фото с Ириной и Натальей Горовыми - и произвела фурор в Сети.

"Знойные красотки": Жена Монатика устроила фотосет с экс-женой и падчерицей Потапа
instagram.com/irinademicheva

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Супруга певца Дмитрия Монатика 31-летняя Ирина Демичева наконец отошла “от тотальной непубличности“ и активно добавляет фото в соцсети. Это очень обрадовало как ее подписчиков, так и поклонников Monatik, которые уже давно мечтали узнать побольше о его избраннице. И вот Ирина не просто дала такую возможность - но и раскрылась с неожиданной стороны - в образе знойной пляжной красотки в компании двух небезызвестных персон.

На днях Демичева устроила яркий пляжный фотосет с экс-супругой продюсера Алексея Потапенко Ириной Горовой и ее дочерью Натальей. Снимки появились в Инстаграм. Девушки позируют в турецком Кемере, опираясь на капот ярко-розового автомобиля с переездной кофейней. Демичева выбрала для отдыха необычный темно-зеленый купальник - с топом спортивного плана, украшенным пуговицами и высокими трусиками-шортами. Горовая-старшая надела на пляж сдельный темно-синий купальник с декоративными шлейками, а ее дочка - комплект болотного цвета с завязками на топе.

Также Демичева добавила фото, на котором позирует одна.

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Подписчики пришли в восторг от фото и назвали девушек “знойными красавицами“, а снимки - огненными и необычайно соблазнительными.

  • Вот это идеальное фото самое прекрасное 😍😍😍я сразу влюбилась в это фото
  • 💥💥💥💥💥💥Чика бонита! 😍😍😍😍
  • Сегодня Вы русалка, Вы создаёте волны
  • Красотка 😍😍😍😍😍просто 💣💣
  • Самая прекрасная русалка побережья!🌟🌟🌟
  • Ирочка, ты такая волшебница💖
  • Така жива і соковита 😍😍😍
  • Ви такі прекрасні, милі, ❤❤❤❤😉😉😉, - написали в Сети.

​Ранее мы писали, что Ирина Горовая поделилась эффектными пляжными фото. 

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Теги: фото в купальниках, Ирина Демичева, Дмитрий Монатик, Ирина Горовая, Наталья Горовая
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
VinsBad    16.08.2019, 12:00
Оценка:  +1
VinsBad
а вот сейчас у всех труханы прям чуть ли не под шею - это типа так модно?
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