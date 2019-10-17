"Красивая пара": Лобода показала свадебное фото родителей, которому почти 40 лет
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Певица Светлана Лобода умилила Сеть свадебным снимком своих родителей. В Инстаграм звезда разместила фото 38-летней давности - в честь годовщины их росписи. В описании артистка отметила, что даже через столько лет маме с отцом удалось сохранить сильные и теплые чувства.
38 лет назад мои родители стали мужем и женой .
и сегодня они по-прежнему друг за друга горой ❤️, - написала Лобода.
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Подписчики артистки отметили, что фото очень трогательное, а также подметили невероятное сходство Светланы с матерью.
- Очень трогательно,поздравляю!!!👍👍👍👍👍, - написал композитор Игорь Крутой.
- Хорошие родители, надо брать пример от них
- Путь у них все будет хорошо ❤️
- На маму похожа 😊
- Красивая пара и дочь красавица, поздравляю!
- Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо💛💛
- Какая милая пара 🎉, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Лобода показала умилительно фото с младшей дочкой Тильдой.
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