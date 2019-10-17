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"Красивая пара": Лобода показала свадебное фото родителей, которому почти 40 лет

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Артистка поздравила родителей с годовщиной свадьбы и отметила, что они по-прежнему любят друг друга .

"Красивая пара": Лобода показала свадебное фото родителей, которому почти 40 лет
ivona.bigmir.net

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Певица Светлана Лобода умилила Сеть свадебным снимком своих родителей. В Инстаграм звезда разместила фото 38-летней давности - в честь годовщины их росписи. В описании артистка отметила, что даже через столько лет маме с отцом удалось сохранить сильные и теплые чувства.

38 лет назад мои родители стали мужем и женой .
и сегодня они по-прежнему друг за друга горой ❤️, - написала Лобода.

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Подписчики артистки отметили, что фото очень трогательное, а также подметили невероятное сходство Светланы с матерью.

  • Очень трогательно,поздравляю!!!👍👍👍👍👍, - написал композитор Игорь Крутой.
  • Хорошие родители, надо брать пример от них
  • Путь у них все будет хорошо ❤️
  • На маму похожа 😊
  • Красивая пара и дочь красавица, поздравляю!
  • Светлана Сергеевна, вы с мамой одно лицо💛💛
  • Какая милая пара 🎉, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Лобода показала умилительно фото с младшей дочкой Тильдой.

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Теги: лобода, Светлана Лобода, архивное фото, родители звезды, свадьба
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Источник: ivona.bigmir.net

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