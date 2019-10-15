Певица Светлана Лобода показала, что делает в гримерке между выступлениями.

"Когда есть всего минута": Светлана Лобода показала, чем занимается в гримерке instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) продолжает удивлять поклонников новыми публикациями в соцсети. На этот раз звезда опубликовала закулисное видео с концерта.

Читай также: Лобода показала, с каким парнем проводит дни и ночи

Так, на своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала, что делает между выступлениями. В ролике Лобода переодевается и кардинально меняет образ для следующего номера. Помогает ей в этом целая команда так, как нужно все успеть за минуту.

“Когда на переодевание у тебя минута....“, - подписала видео Светлана.

Поклонники звезды оставили множество восторженных отзывов. Многие отметили, что тоже хотели бы научится одеваться за минуту.

Читай также: Светлана Лобода показала, как выглядит без макияжа

“То чувство, когда Светлана Сергеевна может переодеться за минуту, а ты за 30 минут максимум“, “Все люди-как люди, а она суперзвезда“, “Мне бы так быстро собираться“, “Какая мощь!!!Обязательно вырвусь на Ваш концерт)“, “Ну ты и скорость“, “Так умеют только избранные артисты и Суперзвезда“, “Ох как всё быстро“, “Капец скорость“, - пишут в комментариях.

Ранее Лобода показала архивное фото, на котором кормит грудью дочку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.