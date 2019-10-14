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Светится счастьем: Новые фото Лорак вызвали восторг в Сети

Комментариев: 1
Артистка выставила снимки из спортзала - и очаровала Сеть.

Светится счастьем: Новые фото Лорак вызвали восторг в Сети
Светится счастьем: Новые фото Лорак вызвали восторг в Сети
ivona.bigmir.net

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, похоже, снова заставила фанатов усомниться в своей беременности, которую в последнее время активно обсуждали в Сети. Артистка выставила в Инстаграм новые фото, сделанные, по всей видимости, в раздевалке спортивного клуба. Артистка позирует на фоне ярко-оранжевых шкафчиков для вещей - в спортивных штанах и футболке. Из обуви звезда предпочла кроссовки без шнурков. Волосы Лорак распущены и разделены на прямой пробор. 

На одном из снимков Лорак "по-хулигански" держит руки в карманах. 

Сегодня снова вместе! #шоудива #ступино, - подписала Лорак.

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Поклонники отметили, что такой образ Ани Лорак им очень нравится, а также подчеркнули, что глаза артистки светятся счастьем.

  • Просто неземная😍😍😍 @anilorak влюбилась в эти фото😘😘😘
  • Стиль🔥🔥🔥🔥
  • Глаз не оторвать👍
  • Зачем так фотошопить лицо?
  • Ты и без этого красивая!!!
  • Сердце радуется, когда вижу вас! Любовь безгранична! Хорошего вечера, @anilorak 🖤🖤🖤🖤, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали в Сети за необычный наряд. 

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Теги: Ани Лорак, наряды ани Лорак, беременость
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.10.2019, 17:06
Оценка:  0
гость
Надо в спорт зал идти,чтоб такие сиськи были)
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