Осиная талия и пышная грудь: Дочь Синди Кроуфорд очаровала Сеть новым фото
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Дочь супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя модель Кайя Гербер, которая недавно случайно засветила грудь на модном показе, похвасталась своей неправдоподобно стройной фигурой. В Инстаграм девушка добавила фото в черном декольтированном платье на тонких бретелях. Из-за фасона наряда и ракурса - талия Кайи кажется очень тоненькой, да и вся фигура девушки - выглядит неправдоподобно хрупкой. Однако, акцент сделан на пышную грудь модели - наряд подчеркнул ее соблазнительные формы.
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Ранее Кайя выставляла фото со своей звездной матерью - снимок вызвал восторг подписчиков, которые отметили, что Синди с дочерью очень похожи и необычайно красивы.
Ранее мы писали, что супермодели 1990-х засветились на модном показе.
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