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Осиная талия и пышная грудь: Дочь Синди Кроуфорд очаровала Сеть новым фото

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Кайя Гербер выставила фото в маленьком черном платье, которое подчеркнуло ее хрупкость.

Осиная талия и соблазнительная грудь: Дочь Синди Кроуфорд очаровала Сеть новым фото
Осиная талия и соблазнительная грудь: Дочь Синди Кроуфорд очаровала Сеть новым фото
instagram.com/kaiagerber

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Дочь супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя модель Кайя Гербер, которая недавно случайно засветила грудь на модном показе, похвасталась своей неправдоподобно стройной фигурой. В Инстаграм девушка добавила фото в черном декольтированном платье на тонких бретелях. Из-за фасона наряда и ракурса - талия Кайи кажется очень тоненькой, да и вся фигура девушки - выглядит неправдоподобно хрупкой. Однако, акцент сделан на пышную грудь модели - наряд подчеркнул ее соблазнительные формы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😈 @livincool

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

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Ранее Кайя выставляла фото со своей звездной матерью - снимок вызвал восторг подписчиков, которые отметили, что Синди с дочерью очень похожи и необычайно красивы.

Ранее мы писали, что супермодели 1990-х засветились на модном показе.

 

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Теги: Кайя Гербер, дети звезд, модель, Синди Кроуфорд
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Комментариев (1)
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sansantral    15.10.2019, 15:55
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sansantral
я пы фдул!
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