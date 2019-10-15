Артистка пригласила поклонников на концерт и добавила кадр в очень откровенном платье .

Вера Брежнева выставила пикантное фото с экстремальным декольте ivona.bigmir.net

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Певица Вера Брежнева, которая живет и выступает в РФ, недавно прокомментировала в Сети слухи о романе ее супруга продюсера Константина Меладзе с участницей группы ВИА гра Эрикой Герцег, отметив, что у мужа нет времени на всякие там шуры-муры. Однако, похоже тема адюльтера еще не отпустила Брежневу - поскольку в новой публикации в Инстаграм Вера снова к ней вернулась. Публикуя анонс своего предстоящего концерта, Брежнева отметила, что "в ее личной жизни нет вопросов у людей мыслящих". Публикацию артистка украсила пикантным снимком - звезда позирует в черном платье с воланами и экстремальным декольте. Образ дополнили длинные серьги-висюльки и ярко-красная помада.

Какой вопрос последний год я слышу чаще всего ?)

Не о личной жизни , тут нормальные люди все понимают 😉

Вопрос :

КОГДА БУДЕТ КОНЦЕРТ В МОСКВЕ ???

Тадааам!!

Счастлива пригласить вас 25 апреля 2020года в @crocuscityhall на мое новое шоу #Vэлемент !)

я скучала 🤗 мы уже готовимся ✨

С собой брать - хорошее настроение и любимых людей ❤

С меня - любимые песни, эмоции и бесконечная ❤, - написала Брежнева.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева стала соавтором коллекции платьев и обуви.

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